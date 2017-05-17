В селе Заволжье муж, во время совместного распития спиртного, ударил свою жену ножом в спину

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Для опроса потерпевшей стражи правопорядка прибыли в лечебное учреждение, а также выехали по адресу, откуда она была доставлена. Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что в одном из домов, расположенных в селе Заволжье, в ходе совместного распития спиртных напитков между пострадавшей и ее мужем (1989 года рождения) на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. В пылу ссоры мужчина схватил нож и нанес им удар супруге в спину. Сотрудники органов внутренних дел задержали мужчину по горячим следам.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.