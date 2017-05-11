В селе Выселки на улице Победы горела кровля частного дома

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Горела кровля частного дома на площади 50 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 4 единицы техники.Пожар был локализован в 11:50, пожар ликвидирован в 12:00.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.