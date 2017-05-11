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В селе Выселки на улице Победы горела кровля частного дома

11 мая 2017 15:30
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На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 4 единицы техники.
11 мая в 11:36 по адресу: Cтаврпольский район, село Выселки, улица Победы, произошел пожар.

Горела кровля частного дома на площади 50 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Пожар был локализован в 11:50, пожар ликвидирован в 12:00.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 
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Комментарии



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