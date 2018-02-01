В селе Выселки на школьном дворе, днем, стая бродячих собак покусала ребенка

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Медики диагностировали у несовершеннолетнего три укушенные раны. В настоящее время ребенок выписан из лечебного учреждения, его жизни и здоровью ничто не угрожает.По результатам проведенной проверки в адрес главы сельского поселения Выселки Ставропольского района и директора школы полицейские направили представление с требованием принять меры по предотвращению повторных фактов нападения и укусов бродячими собаками. Также информация была направления в прокуратуру района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.