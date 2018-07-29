В селе Верхнее Санчелеево на озере утонул мужчина в 10 метрах от берега на глубине 1 метр

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По словам заявителя мужчина в субботу 28 июля вместе с братом отправился на рыбалку.Рыбак решил искупаться в озере, после чего его больше не видели. Родственники ждали возвращения мужчины всю ночь, с надеждой, что тот вернётся домой.Утром на озере обнаружили вещи погибшего, а в воде проглядывалось тёмное пятно, похожее на очертание тела.В 11:07 к месту происшествия были направлены спасатели ПСО Тольятти, совместно с сотрудниками полиции. Тело утонувшего мужчины обнаружили в 10 метрах от берега на глубине 1 метр, передает пресс-служба ПСС Самарской области.