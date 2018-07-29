В селе Верхнее Санчелеево на озере утонул мужчина в 10 метрах от берега на глубине 1 метр
29 июля 2018 16:40
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По словам заявителя мужчина в субботу 28 июля вместе с братом отправился на рыбалку.
Рыбак решил искупаться в озере, после чего его больше не видели. Родственники ждали возвращения мужчины всю ночь, с надеждой, что тот вернётся домой.
Утром на озере обнаружили вещи погибшего, а в воде проглядывалось тёмное пятно, похожее на очертание тела.
В 11:07 к месту происшествия были направлены спасатели ПСО Тольятти, совместно с сотрудниками полиции. Тело утонувшего мужчины обнаружили в 10 метрах от берега на глубине 1 метр, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
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