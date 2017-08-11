В селе Утевка на улице Крестьянской горели надворные постройки
11 августа 2017 21:09
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Горели надворные постройки на площади 50 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Пожар был локализован в 16:52, пожар ликвидирован в 16:54.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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