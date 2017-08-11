В селе Утевка на улице Крестьянской горели надворные постройки

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Горели надворные постройки на площади 50 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.Пожар был локализован в 16:52, пожар ликвидирован в 16:54.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС