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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В селе Утевка на улице Крестьянской горели надворные постройки

11 августа 2017 21:09
155
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники
11 августа в 16:48 по адресу: Нефтегорский район, село Утевка, улица Крестьянская, произошел пожар.

Горели надворные постройки на площади 50 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Пожар был локализован в 16:52, пожар ликвидирован в 16:54.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 



Фото из архива облМЧС
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