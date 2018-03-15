В селе Тимофеевка полицейские задержали тольяттинца с пакетом каннабиса
15 марта 2018 17:58
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В ходе досмотра в присутствии двух понятых у задержанного был обнаружен и изъят полицейскими пакет с каннабисом массой более 33 грамм.
Личность задержанного была установлена, им оказался 55-летний житель Тольятти. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что еще летом он собрал дикорастущую коноплю, которую в течение 8 месяцев хранил для личного пользования.
По статье «Незаконные приобретение, хранение, растений, содержащих наркотические средства» возбуждены уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трёх лет.
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