В селе Тимофеевка полицейские задержали тольяттинца с пакетом каннабиса

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В ходе досмотра в присутствии двух понятых у задержанного был обнаружен и изъят полицейскими пакет с каннабисом массой более 33 грамм.Личность задержанного была установлена, им оказался 55-летний житель Тольятти. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что еще летом он собрал дикорастущую коноплю, которую в течение 8 месяцев хранил для личного пользования.По статье «Незаконные приобретение, хранение, растений, содержащих наркотические средства» возбуждены уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трёх лет.