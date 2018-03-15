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В селе Тимофеевка полицейские задержали тольяттинца с пакетом каннабиса

15 марта 2018 17:58
49
Ему грозит лишение свободы до трех лет.
В ходе патрулирования территории в селе Тимофеевка у сотрудников полиции вызвал подозрение мужчина, который при виде стражей правопорядка попытался скрыться, а при разговоре заметно нервничал. Документов у мужчины при себе не оказалось, и он был доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

В ходе досмотра в присутствии двух понятых у задержанного был обнаружен и изъят полицейскими пакет с каннабисом массой более 33 грамм.

Личность задержанного была установлена, им оказался 55-летний житель Тольятти. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что еще летом он собрал дикорастущую коноплю, которую в течение 8 месяцев хранил для личного пользования.

По статье «Незаконные приобретение, хранение, растений, содержащих наркотические средства» возбуждены уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трёх лет.

 
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