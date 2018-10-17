В селе Тимофеевка на перекрестке столкнулись МАЗ и УАЗ, погиб один из водителей

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На перекрестке улиц Восточная и Строителей водитель, мужчина 1984 года рождения, житель Тольятти, управляя автомобилем МАЗ-3403, двигался по улице Восточная села Тимофеевка со стороны улицы Октябрьская в направлении улицы Строителей.При выезде с прилегающей территории не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество проезда перекрестка и столкнулся с автомобилем УАЗ-31512.После столкновения автомобиль УАЗ съехал в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП от полученных травм скончался водитель автомобиля УАЗ, житель села Тимофеевка 1967 года рождения.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области