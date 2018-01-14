В селе Тимофеевка мужчина ограбил частный дом, выпил там бутылку шампанского и ушел переодевшись в украденную одежду

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В ходе осмотра места происшествия полицейскими были обнаружены и изъяты следы пальцев рук, подошвы обуви, а также джинсы, носки и кроссовки, которые, со слов потерпевшего, ему не принадлежали.Оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Вором оказался 24-летний житель Самары, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Вину свою он признал, в содеянном раскаялся. Подозреваемый пояснил, что в доме выпил бутылку шампанского, а также нашел мужские брюки и обувь, в которые решил переодеться.По имеющимся у сотрудников полиции информации злоумышленник часть похищенного имущества сдал в ломбард и подарил своим знакомым.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области