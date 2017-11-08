В селе Ташла молодой человек до смерти забил тумбочкой обидчика своей подруги

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Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия - в одно из хозяйственных заведений села Ташла. Полицейские установили и опросили возможных свидетелей случившегося, провели подворовой обход близ расположенных домов.В результате проделанной работы сотрудники полиции выяснили, что между двумя мужчинами - работниками предприятия, проживающими рядом с хозяйственным заведением в вагончике, возник конфликт, переросший в драку. По предварительным данным, ссора произошла из-за того, что 48-летний потерпевший начал оскорблять возлюбленную злоумышленника. Как следует из собранных материалов, 33-летний подозреваемый нанёс своему оппоненту множественные удары кулаками, ногами и тумбочкой, тем самым причинив тяжкий вред здоровью.От полученных травм через два дня пострадавший мужчина скончался в больнице, по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.По данному факту возбуждено уголовное дело. Как выяснили полицейские, злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.