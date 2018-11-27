В селе Спасское полицейский спас мужчину из горящего дома
27 ноября 2018 15:48
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В тот день, находясь в очередном отпуске, капитан юстиции занимался делами в своем гараже. Почувствовав запах дыма, вышел на улицу и увидел, что на противоположной стороне улицы горит дом.
Не раздумывая ни минуты, Сергей кинулся к горящему жилищу, но войти внуть не было возможности из-за языков пламени, охвативших входную дверь.
Заглянув в окно, он увидел лежащего на кровати мужчину. Раздумывать о собственной безопасности офицеру было некогда: остававшемуся внутри дома владельцу грозила реальная опасность.
Разбив окно подвернувшимся под руку поленом, Сергей попал в жилище, обнаружил хозяина, который уже успел надышаться угарным газом, и вынес его из горящего дома на улицу, в безопасное место. Затем, немедля, сообщил о возгорании в пожарную часть и вызвал бригаду скорой помощи.
Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован в районную больницу. Пожар был потушен работниками пожарно-спасательной части. Причина пожара выясняется.
После выписки из больницы пострадавший мужчина поблагодарил приехавшего его навестить капитана юстиции:
- Спасибо огромное. Вы подарили мне вторую жизнь. Благодарю Вас за Вашу решительность и мужество.
Лишь благодаря своевременным и самоотверженным действиям офицера, удалось предотвратить возможную трагедию. Иногда нескольких минут, когда пожарные следуют к месту вызова не хватает, чтобы спасти человеческую жизнь, и поступок капитана юстиции, безусловно, заслуживает большого уважения, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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