В селе Спасское полицейский спас мужчину из горящего дома

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В тот день, находясь в очередном отпуске, капитан юстиции занимался делами в своем гараже. Почувствовав запах дыма, вышел на улицу и увидел, что на противоположной стороне улицы горит дом.Не раздумывая ни минуты, Сергей кинулся к горящему жилищу, но войти внуть не было возможности из-за языков пламени, охвативших входную дверь.Заглянув в окно, он увидел лежащего на кровати мужчину. Раздумывать о собственной безопасности офицеру было некогда: остававшемуся внутри дома владельцу грозила реальная опасность.Разбив окно подвернувшимся под руку поленом, Сергей попал в жилище, обнаружил хозяина, который уже успел надышаться угарным газом, и вынес его из горящего дома на улицу, в безопасное место. Затем, немедля, сообщил о возгорании в пожарную часть и вызвал бригаду скорой помощи.Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован в районную больницу. Пожар был потушен работниками пожарно-спасательной части. Причина пожара выясняется.После выписки из больницы пострадавший мужчина поблагодарил приехавшего его навестить капитана юстиции:- Спасибо огромное. Вы подарили мне вторую жизнь. Благодарю Вас за Вашу решительность и мужество.Лишь благодаря своевременным и самоотверженным действиям офицера, удалось предотвратить возможную трагедию. Иногда нескольких минут, когда пожарные следуют к месту вызова не хватает, чтобы спасти человеческую жизнь, и поступок капитана юстиции, безусловно, заслуживает большого уважения, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области