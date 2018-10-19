В селе Салейкино Шенталинского района сегодня горел частный дом

72

Горел частный дом на площади 50 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар был локализован в 13:29, пожар ликвидирован в 13:54.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС