В селе Рождествено сгорело 40 кв. метров надворных построек

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Вечером 27 апреля по адресу: м.р. Волжский, с. Рождественно, ул. Лесная, произошел пожар.Горели надворные постройки на площади 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.