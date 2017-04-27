В селе Рождествено горела баня

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26 апреля по адресу: м.р. Волжский, с. Рождествено, ул. Фабричная, произошел пожар.Горела частная баня на площади 4 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.