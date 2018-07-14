В селе Подстепки в Самарской области столкнулись легковушки
14 июля 2018 11:37
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В ночь на субботу, 14 июля, в Самарской области произошло ДТП. В селе Подстепки столкнулись «Нива» и «Калина». Об этом сообщили очевидцы.
— Водитель седана выезжал с дачной дороги. При этом мужчина не убедился в безопасности своего маневра. В результате «Калина» столкнулась с внедорожником, который ехал со стороны Подстепок, — рассказали жители Самарской области.
В аварии пострадали оба водителя. По словам очевидцев, в салоне «Нивы» находились двое детей, но им медицинская помощь, к счастью, не понадобилась, пишет 63.ру.
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