В селе Первомайск 32-летний мужчина силой отобрал у знакомого пенсионера 2 тысячи рублей

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В кратчайшие сроки полицейские задержали грабителя. Им оказался ранее не судимый житель того же села 1985 года рождения. Он дал признательные показания и пояснил, что денежные средства потратил.В настоящее время по статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.