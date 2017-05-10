В селе Осиновка на улице Лазарева горел дачный дом
10 мая 2017 23:19
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Горел дачный дом на площади 70 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
Пожар был локализован в 14:04, пожар ликвидирован в 14:11.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
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