В селе Осиновка местный житель из мести поджог склад, в котором хранились семена подсолнечника и химические вещества
8 декабря 2017 16:28
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В ходе опроса 62-летнего потерпевшего, сотрудники полиции выяснили, с кем у мужчины возникали конфликтные ситуации. По факту возгорания было назначено проведение пожарно-технической экспертизы, которая показала, что причиной возгорания стал поджог.
По статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», возбуждено уголовное дело.
В результате проведения оперативных мероприятий к полицейским поступила информация о возможной причастности к поджогу 43-летнего местного жителя. Сотрудники уголовного розыска задержали его по месту проживания, после чего доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Он пояснил, что свой поступок совершил из мести к владельцу склада, с котором у него возникли споры по выплате заработной платы.
В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, сотрудники органов внутренних дел устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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