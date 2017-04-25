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В селе Николаевка на улице Гаражной горели надворные постройки на площади 150 квадратных метров

25 апреля 2017 20:35
91
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
25 апреля в 16:36 по адресу: Волжский район, село Николаевка, улица Гаражная, произошел пожар.

Горели надворные постройки на площади 150 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Пожар был локализован в 17:17, пожар ликвидирован в 17:37.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 
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