В селе Николаевка на улице Гаражной горели надворные постройки на площади 150 квадратных метров

91

Горели надворные постройки на площади 150 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар был локализован в 17:17, пожар ликвидирован в 17:37.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.