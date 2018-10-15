В селе Малая Царевщина на реке Сок утонул подводный рыбак, запутавшись в верёвке от садка

136

Подводный охотник 12 октября отправился на ночную рыбалку. В процессе охоты, ласты мужчины запутались в верёвке от садка, который мужчина взял с собой. Пострадавший не смог освободиться от верёвки и мужчина погиб.Заявление поступило от жены погибшего, которая в это время осталась на берегу ждать мужа.Спасатели поисково-спасательного отряда специального назначения обнаружили тело погибшего в 150 метрах от берега на глубине 4 метра.В 15:05 тело мужчины передали сотрудникам МВД, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области