В селе Лопатино в СДТ "Газовик" на улице Березовой горел частный дом

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Горел частный дом на площади 100 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 4 единицы техники.Пожар был локализован в 20:04, пожар ликвидирован в 20:16.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.