В селе Красные Ключи 10 спасателей тушили пожар в частном доме
11 декабря 2017 18:38
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Горела крыша частного дома на площади 80 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
Пожар удалось локализовать в 15:40, пожар ликвидирован в 15:49.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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