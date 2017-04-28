В селе Кошки Самарской области горел пристрой дома

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Поздно вечером 27 апреля по адресу: м.р. Кошкинский, с. Кошки, ул. 60 лет Октября, произошел пожар. Горел пристрой частного дома на площади 4 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.