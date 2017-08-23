В селе Кинельского района сгорело 1000 тонн сена

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Во вторник, 22 августа по адресу: м.р. Кинельский, с Богдановка, ул. Полевая, произошел пожар.Горело сено 1000 т.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 24 человека личного состава и 6 единиц техники.Пожар локализован только через два часа.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.