В селе Кинель-Черкассы на улице Чапаевской горела частная баня
17 февраля 2017 22:00
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Горела частная баня на площади 20 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожар был локализован в 16:28, пожар ликвидирован в 16:31.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
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