В селе Георгиевка 17 спасателей тушили пожар: горел частный дом и надворные постройки

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Горел частный дом и надворные постройки на пощади 150 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 5 единиц техники.Пожар был локализован в 20:25, пожар ликвидирован в 20:50.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧСФото из архива облМЧС