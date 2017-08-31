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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В селе Черновка сегодня горел частный дом

31 августа 2017 21:34
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На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
31 августа в 16:30 по адресу: Кинель-Черкасский район, село Черновка, улица Октябрьская, произошел пожар.

Горел частный дом на площади 20 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Пожар был локализован в 16:50, пожар ликвидирован в 16:59.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 


Фото из архива облМЧС
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Комментарии



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