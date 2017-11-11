В селе Борское пожар в частном доме тушили 13 спасателей
11 ноября 2017 16:11
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Горел частный дом и надворные постройки на площади 110 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники.
Пожар был локализован в 12:30, пожар ликвидирован в 12:45.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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