В селе Богатое на улице Молодежной горел частный дом

110

Горел частный дом на площади 100 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 4 единицы техники.Пожар был локализован в 13:14, пожар ликвидирован в 13:22.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.