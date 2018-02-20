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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В селе Бариновка горел частный дом

20 февраля 2018 19:50
218
Во время пожара сгорел автомобиль.
20 февраля в 16:35 по адресу: Нефтегорский районе, село Бариновка, улица Озерная, произошел пожар.

Горел частный дом на площади 100 квадратных метров. Во время пожара сгорел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожар был локализован в 17:10, пожар ликвидирован в 17:29.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
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Комментарии



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