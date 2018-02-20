В селе Бариновка горел частный дом

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Горел частный дом на площади 100 квадратных метров. Во время пожара сгорел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар был локализован в 17:10, пожар ликвидирован в 17:29.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.