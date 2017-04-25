В селе Алексеевка на улице Титова спасатели тушили пожар в частном доме
25 апреля 2017 20:44
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Горел частный дом на площади 40 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожар был локализован в 15:11, пожар ликвидирован в 15:27.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
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