В селе Алексеевка на улице Титова спасатели тушили пожар в частном доме

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Горел частный дом на площади 40 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар был локализован в 15:11, пожар ликвидирован в 15:27.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.