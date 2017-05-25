В селе Старосемейкино на улице Калужской горел автомобиль

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Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали 3 спасателя и 1 единица техники.Пожар был локализован в 21:00, пожар ликвидирован в 21:03.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС