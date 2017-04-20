В самарском магазине на улице Самарской полицейские работали на месте обнаружения подозрительного предмета

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Сегодня утром в дежурную часть Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о том, что в помещении магазина, расположенного на улице Самарской, обнаружен подозрительный предмет.На место происшествия прибыли экстренные службы, патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-розыскной собакой и следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел оцепили прилегающую территорию, эвакуировали из помещения 8 человек. Полицейские с применением технических средств проверили помещения торговой точки, в ходе работы опасных устройств и взрывных веществ обнаружено не было, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.