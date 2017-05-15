В самарском магазине на улице Максима Горького торговали алкоголем без специального разрешения

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На днях поводом для очередной проверки стало сообщение, поступившее от жителей Самарского района. Полицейские установили, что в магазине, расположенном на улице Максима Горького реализуются алкогольные напитки с нарушениями закона. Владелец магазина осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения, а на алкоголь отсутствуют сопроводительные документы.По выявленным нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях, изъято около 20 литров алкогольной продукции, реализуемой незаконно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.