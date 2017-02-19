В самарском магазине на улице Ново-Вокзальной незаконно торговли спиртным

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Подъехав к магазину, полицейские увидели, как из него вышел мужчина с бутылкой горячительного напитка в руках. Опросив гражданина, сотрудники органов внутренних дел выяснили, что крепкий алкоголь он приобрел в данной торговой точке. В ходе проверки было установлено, что владелец торгового объекта осуществляет предпринимательскую деятельность, не имея на это лицензию. Кроме того, крепкая алкогольная продукция реализуется в отсутствие сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства.За допущенные нарушения в отношении владельца торговой точки сотрудники полиции составили два протокола об административных правонарушениях. Алкогольная продукция изъята из оборота, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.