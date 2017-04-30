В самарском кафе на улице Стара Загора пресечена незаконная торговля алкоголем
30 апреля 2017 14:58
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В ходе проверки установлен факт оборота алкогольной продукции без специального разрешения и сопроводительных документов. В отношении юридического лица составлены протоколы об административных правонарушениях. Алкогольная продукция общим объемом 8,4 литров на сумму 13 550 рублей изъята из незаконного оборота, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото wallpaperscraft.ru
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