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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В самарском дворе сухое дерево упало на иномарку

25 мая 2017 11:05
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В самарском дворе сухое дерево упало на иномарку
К счастью, обошлось без пострадавших.

Происшествие случилось в Самаре во дворе дома № 131 по улице Стара-Загора.

Старое сухое дерево обрушилось на припаркованный во дворе жилого дома автомобиль Nissan. В результате инцидента иномарка получила повреждения капота, а ветви и ствол дерева заблокировали движение по внутриквартальному проезду, сообщает АиФ.

На момент подготовки материала каких-либо работ по устранению последствий происшествия городскими службами не велось.

Фото: АиФ/ Павел Сидоров
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