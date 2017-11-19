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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В самарском аэропорту пассажир пробил головой стеклянную стену, спеша на посадку

19 ноября 2017 15:15
598
Инцидент не сказался на его физическом состоянии.
В самарском аэропорту Курумоч пассажир одного из рейсов, спеша на свой самолёт, не заметив стеклянную стену, разбил её головой, сообщает life.ru со ссылкой на канал Mash.

Мужчина заблудился в стеклянных пространствах аэропорта. Пробив одну из стен головой, пассажир обошел осколки и стремительно удалился. Судя по видео, инцидент не сказался на его физическом состоянии. 
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