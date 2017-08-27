В результате ночного ДТП в Сызрани водитель "Лады Ларгус" оказался зажатым в деформированном кузове

186

Около двух часов ночи водитель "Лады Ларгус" не справился с управлением и врезался в столб.Удар пришелся на переднее левое крыло. Водитель оказался зажатым в деформированном кузове.Потребовалась помощь спасателей. С помощью специального инструмента мужчину достали из аварийного автомобиля и передали медикам скорой помощи.По предварительным данным, он получил серьезные травмы и был госпитализирован в ЦГБ Сызрани.Фото pixabay.com