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В результате ночного ДТП в Сызрани водитель "Лады Ларгус" оказался зажатым в деформированном кузове

27 августа 2017 14:21
186
Потребовалась помощь спасателей. С помощью специального инструмента мужчину достали из аварийного автомобиля и передали медикам скорой помощи.
Ночью серьёзное ДТП произошло на территории посёлка Западный, сообщает Маленькая Сызрань.

Около двух часов ночи водитель "Лады Ларгус" не справился с управлением и врезался в столб.

Удар пришелся на переднее левое крыло. Водитель оказался зажатым в деформированном кузове.

Потребовалась помощь спасателей. С помощью специального инструмента мужчину достали из аварийного автомобиля и передали медикам скорой помощи.

По предварительным данным, он получил серьезные травмы и был госпитализирован в ЦГБ Сызрани. 


Фото pixabay.com
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