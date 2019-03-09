В ресторане на Московском шоссе горели жировые отложения в вентеляционной шахте

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По прибытию пожарно-спасательных подразделений по повышенному рангу "Пожар номер 2" было установлено, что горят жировые отложения в вентеляционной шахте на трех погонных метрах.В 13:48 пожар ликвидирован.Пострадавших нет.Для ликвидации загорания привлекалось всего 25 человек и 6 единиц техники, от МЧС 22 человек и 5 единиц техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что при возникновении пожара необходимо звонить 101 с сотового, 01 с домашнего, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС