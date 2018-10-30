В регионе идет вторая волна вакцинации от гриппа
30 октября 2018 14:39
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Напомним, благодаря усилиям Правительства Самарской области досрочно 24 октября в регион осуществлена федеральная поставка второй партии детской вакцины от гриппа (266 379 доз). Уполномоченная организация в кратчайшие сроки развезла вакцину по поликлиникам губернии. И малыши активно прививаются от гриппа, чтобы избежать тяжелого течения заболевания и осложнений, передает пресс-служба минздрава СО.
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