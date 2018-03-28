В районе «Современника» в Самаре образовалась пробка и было остановлено движение трамваев из-за подозрительного пакета
28 марта 2018 18:48
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На место происшествия выехала съемочная группа ТРК «ТЕРРА». Местные жители рассказали, что полицейские якобы что-то нашли на остановке общественного транспорта. В полиции дали официальный комментарий.
«Бесхозная сумка. Ничего опасного не обнаружено. Работы завершены. Движение восстановлено», - сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: http://trkterra.ru
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