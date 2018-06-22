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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В пятиэтажке в Татарстане взрывом снесло стены и крышу нескольких квартир

22 июня 2018 21:28
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Мужчина, пострадавший при взрыве, скончался в больнице.
В результате взрыва в жилом доме в городе Заинск разрушены несколько квартир на пятом этаже. При этом взрывом снесло не только стены квартир, но и крышу дома, передает РБК.

Решается вопрос об отселении жильцов.

Предварительной причиной взрыва стали ремонтные работы в квартире на пятом этаже, где рабочие делали натяжной потолок, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС.

Мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в городе Заинске (Татарстан), скончался в больнице. Об этом сообщили в территориальном центре медицины катастроф, передает ТАСС.

Представитель оперативного штата МЧС рассказал «РИА Новости», что всего после взрыва были госпитализированы восемь человек. По его словам, четверо, в том числе женщина и ребенок, были извлечены из-под завалов, они находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще четвертых пострадавших врачи оценивают как средне-тяжелое.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.



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