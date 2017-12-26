В протоке Ирыкла около острова Нижний из промоины спасатели подняли тело утонувшего рыбака

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За помощью к спасателям обратились родственники пропавшего. В ходе поисковой операции, длившейся с 18.30 до 20.00, была обследована акватория двух островов. Поиски результатов не принесли.Утром 26 декабря поисковые работы были продолжены. В 11.25 спасателям удалось обнаружить рюкзак около промоины. Видимо при переходе протоки мужчина вышел на тонкий лед и провалился. В 11.30 к месту происшествия оперативным дежурным был направлен водолазный отряд ПСО Сызрани.Лед в протоке около промоины был толщиной от двух до пяти сантиметров. Тело рыбака было обнаружено водолазом на глубине трех метров. Его подняли на поверхность и доставили до береговой линии, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.