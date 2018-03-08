В пресс-службе авиакомпании UTair опровергли разгерметизацию самолета с Явлинским
8 марта 2018 02:46
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Разгерметизации самолета, в котором кандидат в президенты Григорий Явлинский летел из Грозного в Москву, не было. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании UTair.
В пресс-службе рассказали, что во время снижения самолета поступил сигнал о некорректной работе системы регулировки давления. Командир принял решение об экстренной посадке и оповестил об этом бортпроводников и наземные службы. Однако через две минуты срабатывание сигнала прекратилось, посадка прошла штатно.
Во время высадки из самолета пассажиры на самочувствие не жаловались, добавили в пресс-службе.
Ранее 7 марта пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев рассказал РБК, что на подлете к столице самолет, в котором летел Явлинский, «частично разгерметизировался». «Из-за резкого снижения почти все пассажиры плохо почувствовали себя. Было сильное головокружение, заложило уши, дети плакали, выпали маски. Экипаж сработал профессионально, в аэропорту встречали скорая и спасатели. Кому-то из пассажиров потребовалась помощь», — сообщил он. По его словам, кандидат в президенты также чувствовал себя «неважно», однако после все же принял участие в дебатах.
В пресс-службе рассказали, что во время снижения самолета поступил сигнал о некорректной работе системы регулировки давления. Командир принял решение об экстренной посадке и оповестил об этом бортпроводников и наземные службы. Однако через две минуты срабатывание сигнала прекратилось, посадка прошла штатно.
Во время высадки из самолета пассажиры на самочувствие не жаловались, добавили в пресс-службе.
Ранее 7 марта пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев рассказал РБК, что на подлете к столице самолет, в котором летел Явлинский, «частично разгерметизировался». «Из-за резкого снижения почти все пассажиры плохо почувствовали себя. Было сильное головокружение, заложило уши, дети плакали, выпали маски. Экипаж сработал профессионально, в аэропорту встречали скорая и спасатели. Кому-то из пассажиров потребовалась помощь», — сообщил он. По его словам, кандидат в президенты также чувствовал себя «неважно», однако после все же принял участие в дебатах.
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8 марта 2018 02:46В пресс-службе авиакомпании UTair опровергли разгерметизацию самолета с Явлинским
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