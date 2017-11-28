В поселке Зубчаниновка в Самаре в ДТП погиб велосипедист
28 ноября 2017 10:54
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Вечером 27 ноября велосипедист мужчина 1949 года рождения, управлял велосипедом двигаясь в поселке Зубчаниновка по улице Литвинова с односторонним движением со стороны Конного проезда в направлении улицы Фонарной.
По предварительной информации полицейских, напротив дома 256 по улице Литвинова, мужчина при перестроении не уступил дорогу автомашине Киа под управлением водителя мужчины 1986 года рождения, который двигался без изменения направления движения. В результате ДТП велосипедист 1949 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
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