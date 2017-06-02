В поселке Ясная Поляна Шенталинского района из-за шторма введен режим ЧС

91

1 июня в результате прохождения грозового фронта по территории Самарской области, в н.п. Ясная Поляна м.р. Шенталинскийповреждены конструкции крыш 10 частных жилых домов (3 разрушены полностью, 7 повреждены частично) на общей площади 640 м2, в которых проживает 17 человек, в том числе 2 детей; 3 опоры и 200 метров линий электропередач; 200 метров газопровода низкого давления диаметром 50 мм, собщает облМЧС.В результате происшествия пострадавших нет.Эвакуация жильцов в пункт временного размещения не проводилась, жильцы разместились у родственников и знакомых. В готовности к развертыванию находится пункт временного размещения на базе общеобразовательной школы по адресу: с. Салейкино, ул. Советская, 51Без электро-, газоснабжения оставались 20 частных жилых домов с населением 66 человек, в том числе 15 детей.Постановлением Администрации м.р. Шенталинский Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации в границах н.п. Ясная Поляна.По состоянию на 07.00 (мск.) 2 июня 2017 восстановлено электроснабжение и газоснабжение 18 частных жилых домов.Работы по восстановлению электроснабжения 2 оставшихся жилых домов проводятся аварийно-ремонтной бригадой Черемшанского РЭС Бугульминской ЭС ОАО «Сетевая компания».С 07.00 (мск.) 2 июня 2017 аварийно-ремонтной бригадой Управления «Шенталарайгаз» филиала «Самарагаз» ООО «СВГК» возобновлены работы по восстановлению газоснабжения оставшихся 2 жилых домов.Ориентировочное время восстановления электроснабжения 15.00 (мск.), газоснабжения 13.00 (мск.) 2 июня 2017 г.Всего к ликвидации последствий привлечено 46 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники.