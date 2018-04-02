В поселке Волжский горел частный дом

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Горел частный дом на площади 80 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 5 единиц техники.Пожар был локализован в 20:20, пожар ликвидирован в 20:29.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС