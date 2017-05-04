В поселке Усть-Кинельский спасатели ликвидировали два пожара: горели сараи и гараж

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Горели сараи на площади 200 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 16 человек личного состава и 4 единицы техники.Пожар был локализован в 17:46, пожар ликвидирован в 18:01.Горел гараж на площади 20 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар был локализован в 18:12, пожар ликвидирован в 18:22.Причина пожаров и ущерб от них устанавливаются, сообщает пресс-служба облМЧС.