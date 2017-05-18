В поселке Управленческий в Самаре сгорело 100 кв. метров надворных построек

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Пожар тушили 19 человек.



В ночь на 18 мая по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-он, п. Управленческий, ул. Миргородская, произошел пожар.



Горели надворные постройки на площади 100 м2.



На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.



