В поселке Управленческий мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире мигранта

103

В ходе проведения проверки факт нарушения действующего законодательства подтвердился, и подозреваемый был задержан. По данным стражей правопорядка, в 2015 году злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.По статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишения свободы сроком до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.